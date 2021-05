Chiamami ancora amore: anticipazioni seconda puntata 10 maggio (Di lunedì 10 maggio 2021) Chiamami ancora amore ritorna su Rai 1 nella seconda puntata, in programma lunedì 10 maggio 2021, dopo ottimi riscontri in fatto di audience nell’episodio iniziale. Chiamami ancora amore, opera sceneggiata da Giacomo Bendotti e diretta da Gianluca Maria Tavarelli presenterà nel corso del secondo episodio i primi veri sviluppi di una trama che ha già messo in evidenza i conflitti dei due protagonisti, sposati per oltre un decennio, oramai divenuti “nemici”, situazione che ha portato i servizi sociali a prendersi cura dei figli. Il secondo episodio vede uno degli assistenti sociali esaminare proprio le capacità di Greta, capacità “messe in discussione” dall’ex compagno Enrico, che verrà anche lui tuttavia “preso” in esame dagli ... Leggi su puglia24news (Di lunedì 10 maggio 2021)ritorna su Rai 1 nella, in programma lunedì 102021, dopo ottimi riscontri in fatto di audience nell’episodio iniziale., opera sceneggiata da Giacomo Bendotti e diretta da Gianluca Maria Tavarelli presenterà nel corso del secondo episodio i primi veri sviluppi di una trama che ha già messo in evidenza i conflitti dei due protagonisti, sposati per oltre un decennio, oramai divenuti “nemici”, situazione che ha portato i servizi sociali a prendersi cura dei figli. Il secondo episodio vede uno degli assistenti sociali esaminare proprio le capacità di Greta, capacità “messe in discussione” dall’ex compagno Enrico, che verrà anche lui tuttavia “preso” in esame dagli ...

