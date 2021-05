Chi è Remco Evenepoel, il giovane erede di Eddy Merckx che vuole “infiammare” il Giro d’Italia (Di lunedì 10 maggio 2021) 21 anni e un nome quasi impronunciabile, ma un talento e una nazionalità che hanno già fatto scatenare paragoni importanti. Parliamo di Remco Evenepoel, ciclista belga che corre per il team Deceuninck – Quick Step e che è stato già in grado di vincere i campionati nazionali, europei e mondiali nel 2018 (sia in cronometro che in linea) nella categoria juniores. Ma Evenepoel è già riuscito a confermarsi anche tra i “pro”. Nel 2019, infatti, il ciclista belga ha trionfato nella Clasica San Sebastian e si è laureato anche campione europeo e vicecampione del mondo in cronometro. LEGGI ANCHE => Lutto nel ciclismo, morto il giovane Michael Antonelli. Dopo l’incidente del 2018 fatale il Covid-19 Risultati roboanti, che hanno subito fatto venire in mente a tutti le gesta di un’altra leggenda belga del ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 10 maggio 2021) 21 anni e un nome quasi impronunciabile, ma un talento e una nazionalità che hanno già fatto scatenare paragoni importanti. Parliamo di, ciclista belga che corre per il team Deceuninck – Quick Step e che è stato già in grado di vincere i campionati nazionali, europei e mondiali nel 2018 (sia in cronometro che in linea) nella categoria juniores. Maè già riuscito a confermarsi anche tra i “pro”. Nel 2019, infatti, il ciclista belga ha trionfato nella Clasica San Sebastian e si è laureato anche campione europeo e vicecampione del mondo in cronometro. LEGGI ANCHE => Lutto nel ciclismo, morto ilMichael Antonelli. Dopo l’incidente del 2018 fatale il Covid-19 Risultati roboanti, che hanno subito fatto venire in mente a tutti le gesta di un’altra leggenda belga del ...

Advertising

SpazioCiclismo : 'Se Remco sarà il più forte dei due e Almeida non farà quel che ci aspettiamo da lui, la sua bici resta sul camion… - DonnaGlamour : Chi è Remco Evenepoel, il ciclista belga considerato l’erede di Eddy Merckx - tuttobiciweb_it : Remco #Evenepoel o Joao #Almeida? Chi sarà il capitano per il #Giro in casa Deceuninck? Lefevere sembra non avere d… -