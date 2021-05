Chi è il santone che avrebbe plagiato il liceale di Fano (Di lunedì 10 maggio 2021) Scrivere per mestiere è disperante, ti viene la sensazione di farlo per un pubblico di matti o di essere matto tu stesso. A maggior ragione dopo più di un anno di furori, di prigionia, di retrologia, di complottismi incrociati. Che dire del diciottenne di Fano spedito al trattamento sanitario obbligatorio perché si rifiutava di portare la mascherina? Che è intollerabile e lo scrivi, che è sintomo di uno Stato che da autoritario si sta strasformando in qualcosa di molto peggio, vicino al totalitarismo e lo scrivi, che non può essere il Leviatano nella persona di un medico o di un giudice a decidere se e quando il cittadino pensa bene o pensa male – e questa è precisamente la ragione della pericolosità del ddl Zan; e lo scrivi. Il sedicente scientologo Ma se sei un giornalista non un propagandista, se il pubblico lo rispetti a costo di deluderlo, allora vai anche a ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 10 maggio 2021) Scrivere per mestiere è disperante, ti viene la sensazione di farlo per un pubblico di matti o di essere matto tu stesso. A maggior ragione dopo più di un anno di furori, di prigionia, di retrologia, di complottismi incrociati. Che dire del diciottenne dispedito al trattamento sanitario obbligatorio perché si rifiutava di portare la mascherina? Che è intollerabile e lo scrivi, che è sintomo di uno Stato che da autoritario si sta strasformando in qualcosa di molto peggio, vicino al totalitarismo e lo scrivi, che non può essere il Leviatano nella persona di un medico o di un giudice a decidere se e quando il cittadino pensa bene o pensa male – e questa è precisamente la ragione della pericolosità del ddl Zan; e lo scrivi. Il sedicente scientologo Ma se sei un giornalista non un propagandista, se il pubblico lo rispetti a costo di deluderlo, allora vai anche a ...

