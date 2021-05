Chernobyl, si risveglia il reattore esploso nel 1986. Gli scienziati: registrate nuove reazioni di fissione (Di lunedì 10 maggio 2021) Trentacinque anni dopo il peggior incidente nucleare della storia, reazioni di fissione sono state registrate nelle masse di uranio sepolte all’interno di uno dei reattori della centrale ucraina di Chernobyl.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 maggio 2021) Trentacinque anni dopo il peggior incidente nucleare della storia,disono statenelle masse di uranio sepolte all’interno di uno dei reattori della centrale ucraina di....

Advertising

finoallafollia : RT @dbric511: Certo che la notizia del reattore di Chernobyl che si risveglia è proprio quello che ci voleva in questo periodo così avaro d… - Alessan41847029 : RT @StefanoBusani: Quando dopo 35 anni si risveglia il reattore di #Chernobyl - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: ?? ALLARME A #CHERNOBYL | Gli scienziati ucraini: «Ci sono molte incertezze, ma non possiamo escludere che si verifich… - auroramaresca_ : RT @dbric511: Certo che la notizia del reattore di Chernobyl che si risveglia è proprio quello che ci voleva in questo periodo così avaro d… - GazzettaDelSud : ?? ALLARME A #CHERNOBYL | Gli scienziati ucraini: «Ci sono molte incertezze, ma non possiamo escludere che si veri… -