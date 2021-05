Chernobyl | l' esperto | Nessun rischio per l' Italia Ma occhio agli impianti francesi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chernobyl esperto

Allarme in Ucraina per la riattivazione del reattore 4 nella centrale nucleare di, dove nel 1986 si verificò il più grave disastro civile di sempre. Ma cosa c'è da temere ...domande l'...Le nuove reazioni stanno avvenendo in una delle zone inaccessibili della centrale diNeil Hyatt , chimicoin materiali nucleari dell'Università di Sheffield in Gran Bretagna, ha ...A trentacinquenni anni dal disastro di Chernobyl, proprio il reattore 4 dell’impianto nucleare V.I. Lenin, dà segnali preoccupanti: nelle masse di uranio sepolte in esso starebbero avvenendo reazioni ...Il reattore 4 fu all'origine del disastro avvenuto il 26 aprile 1986. È stato rinchiuso in un enorme sarcofago di cemento armato ricoperto da una volta in acciaio rinforzata. "Non si ripeterà quello c ...