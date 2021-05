Che Tempo Che Fa, la lettera “hot” di Luciana Littizzetto a Bill Gates: “Ti lascio scoprire il mio punto 5g, mostrami il tuo Palo Alto” (Di lunedì 10 maggio 2021) Quella del divorzio tra Bill e Melinda Gates è sicuramente la notizia più discussa del momento e non poteva quindi mancare nella “rassegna stampa” di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa. Così, nella puntata di domenica 9 maggio, la comica torinese ha letto una delle sue celebri lettere ironiche indirizzata proprio al fondatore di Microsoft, nella quale si proponeva a lui come nuova fidanzata. “Caro Guglielmo. Detto Bill. Posso chiamarti Billy come la libreria? Questa letterina te la scrivo in Arial 14 grassetto interlinea uno. Che tu lo sappia visto che ci tieni. Caro piccolo Gates, caro Ghetin dal cuore infranto – ha esordito Lucia Littizzetto -. Sappi che quando si chiude una porta si apre una windows. Magari lei masticava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Quella del divorzio trae Melindaè sicuramente la notizia più discussa del momento e non poteva quindi mancare nella “rassegna stampa” dia CheChe Fa. Così, nella puntata di domenica 9 maggio, la comica torinese ha letto una delle sue celebri lettere ironiche indirizzata proprio al fondatore di Microsoft, nella quale si proponeva a lui come nuova fidanzata. “Caro Guglielmo. Detto. Posso chiamartiy come la libreria? Questa letterina te la scrivo in Arial 14 grassetto interlinea uno. Che tu lo sappia visto che ci tieni. Caro piccolo, caro Ghetin dal cuore infranto – ha esordito Lucia-. Sappi che quando si chiude una porta si apre una windows. Magari lei masticava ...

