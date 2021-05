Che cosa sappiamo finora di House of the Dragon (Di lunedì 10 maggio 2021) I recenti festeggiamenti per il decimo anniversario del debutto di Game of Thrones hanno riacceso l’interesse dei seguaci del cult fantasy ispirato alle Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin. Finalmente le primissime foto di House of the Dragon, il primo spin-off della serie di Hbo, sono state diffuse dal canale via cavo statunitense confermando l’inizio della produzione di una nuova potenziale serie di culto. Già a ridosso dell’ultima stagione del Trono di spade erano circolate diverse notizie sulle future produzioni-sorelle, alcune realistiche, altre scaturite dalle aspettative più fantasiose dei fan: dal sequel dedicato alle avventure in mare di Arya all’anticipato prequel con Naomi Watts ambientato diecimila anni prima degli eventi della serie otiginale. L’ha spuntata, invece lo spino-ff più promettente in termini di ratings, ... Leggi su wired (Di lunedì 10 maggio 2021) I recenti festeggiamenti per il decimo anniversario del debutto di Game of Thrones hanno riacceso l’interesse dei seguaci del cult fantasy ispirato alle Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin. Finalmente le primissime foto diof the, il primo spin-off della serie di Hbo, sono state diffuse dal canale via cavo statunitense confermando l’inizio della produzione di una nuova potenziale serie di culto. Già a ridosso dell’ultima stagione del Trono di spade erano circolate diverse notizie sulle future produzioni-sorelle, alcune realistiche, altre scaturite dalle aspettative più fantasiose dei fan: dal sequel dedicato alle avventure in mare di Arya all’anticipato prequel con Naomi Watts ambientato diecimila anni prima degli eventi della serie otiginale. L’ha spuntata, invece lo spino-ff più promettente in termini di ratings, ...

