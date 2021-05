Che conseguenze avrà lo stop dell'Ue ad AstraZeneca (Di lunedì 10 maggio 2021) Semaforo rosso dalla Ue per AstraZeneca. Per il momento la Commissione europea non ha infatti rinnovato il suo contratto per il vaccino anti Covid sviluppato dall’azienda anglo-svedese oltre la scadenza prevista per la fine del prossimo mese di giugno. A chiarirlo è stato il Commissario al commercio interno europeo Thierry Breton: "Non abbiamo rinnovato l'ordine dopo giugno vedremo cosa succederà". Ricordiamo che nelle scorse settimane l’Europa aveva deciso di adire le vie legali contro l’azienda per inadempienza dell’accordo di acquisto anticipato sulla fornitura del vaccino. A ogni modo, come specificato da un portavoce dell’Esecutivo comunitario, "la consegna di tutte le dosi previste dal contratto in vigore con AstraZeneca resta una priorità per noi. Il contratto resta in vigore fino alla consegna ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) Semaforo rosso dalla Ue per. Per il momento la Commissione europea non ha infatti rinnovato il suo contratto per il vaccino anti Covid sviluppato dall’azienda anglo-svedese oltre la scadenza prevista per la fine del prossimo mese di giugno. A chiarirlo è stato il Commissario al commercio interno europeo Thierry Breton: "Non abbiamo rinnovato l'ordine dopo giugno vedremo cosa succederà". Ricordiamo che nelle scorse settimane l’Europa aveva deciso di adire le vie legali contro l’azienda per inadempienza’accordo di acquisto anticipato sulla fornitura del vaccino. A ogni modo, come specificato da un portavoce’Esecutivo comunitario, "la consegna di tutte le dosi previste dal contratto in vigore conresta una priorità per noi. Il contratto resta in vigore fino alla consegna ...

