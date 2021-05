Ceriale ottiene la Bandiera Blu 2021 | spiagge di qualità | servizi e sostenibilità ambientale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ceriale ottiene

SavonaNews.it

...ingresso ma anche un'uscita) che sorpassa e fa scivolare al terzo posto la Toscana che17 ... Borgo Prino e Foce, Borgo Marina Diano Marina - Diano Marina SAVONA" Spiaggia di......ingresso ma anche un'uscita) che sorpassa e fa scivolare al terzo posto la Toscana che17 ...- Il Faro - Villaggio del Sole Borghetto Santo Spirito - Litorale Pietra Ligure - Ponente- ...Premiati 201 Comuni, per complessive 416 spiagge e 81 approdi turistici. Quindici nuovi ingressi e 9 non confermate ...Provincia. Nel 2021 la Liguria si conferma al primo posto in Italia. Assegnate le Bandiere blu 2021, che vedono la Liguria confermarsi al primo posto (per il dodicesimo anno consecutivo) per numero di ...