Centinaia di sacerdoti tedeschi benedicono coppie gay | la protesta contro il Vaticano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ididi parrocchie tedesche hanno cominciato a benedireomosessuali, disobbedendo al. La manifestazione, cominciata già domenica in alcune città della Germania, oggi (lunedì 10 maggio) ha coinvolto diverse chiese cattoliche di tutto il Paese, da Berlino a Monaco di Baviera, con il motto #liebegewinnt (l’amore vince, ndr). I promotori della campagna sono, diaconi, teologi e il movimento di riforma cattolica Maria 2.0 chenoil recente provvedimento della Congregazione per la Dottrina della Fede, emanato con l’assenso esplicito di Papa Francesco, che vieta aidi benedire leomosessuali. Il gesto di disobbedienza da parte del clero tedesco ...

Inizia oggi una settimana di proteste in Germania contro il Vaticano. di circa cento chiese cattoliche, infatti, hanno deciso di benedire di coppie omosessuali in aperto contrasto con la recente nota della Congregazione per la dottrina della fede. "La Chiesa cattolica sta perdendo contatto con la 'realtà vivente' delle persone Lgbt", dicono i preti a una settimana dalla Giornata ...