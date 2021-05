Cavani rinnova col Manchester United: i dettagli (Di lunedì 10 maggio 2021) L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano annuncia con un post su Twitter il rinnovo di Cavani col Manchester United: l’ex azzurro ha esteso il suo contratto coi Red Devils fino al 2022. Alcune voci lo davano vicino al Boca Juniors a partire dalla nuova stagione calcistica. Edinson Cavani has signed his contract extension with Manchester United, here we go! #MUFCThe agreement has been completed, Cavani has accepted to stay after Man Utd board and Solskjaer were pushing to keep him. Confirmed and done deal. #ManUtd #Cavani— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2021 Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 maggio 2021) L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano annuncia con un post su Twitter il rinnovo dicol: l’ex azzurro ha esteso il suo contratto coi Red Devils fino al 2022. Alcune voci lo davano vicino al Boca Juniors a partire dalla nuova stagione calcistica. Edinsonhas signed his contract extension with, here we go! #MUFCThe agreement has been completed,has accepted to stay after Man Utd board and Solskjaer were pushing to keep him. Confirmed and done deal. #ManUtd #— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2021

