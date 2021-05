Caterina Balivo mamma felice con Cora e Guido Alberto: dolcissimi regali per lei (Di lunedì 10 maggio 2021) Nel giorno della festa della mamma Caterina Balivo ha regalato a tutte le persone che la seguono un dolcissimo scatto che la ritrae insieme alla piccola Cora, che ormai è una vera e propria donnina di casa e a Guido Alberto, sempre più alto e anche timido, non ama mostrarsi molto sui social di mamma! Per la festa della mamma però Caterina ha condiviso questo scatto pieno d’amore mostrando i suoi due figli, super biondi. Chi lo avrebbe mai detto! Due doni speciali che valgono certamente più di ogni altra cosa. Ma la conduttrice, che è in pausa per il suo anno sabatico dalla tv, ha mostrato anche i regali ricevuti per la festa della mamma e la letterina di Cora, ha fatto commuovere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 10 maggio 2021) Nel giorno della festa dellaha regalato a tutte le persone che la seguono un dolcissimo scatto che la ritrae insieme alla piccola, che ormai è una vera e propria donnina di casa e a, sempre più alto e anche timido, non ama mostrarsi molto sui social di! Per la festa dellaperòha condiviso questo scatto pieno d’amore mostrando i suoi due figli, super biondi. Chi lo avrebbe mai detto! Due doni speciali che valgono certamente più di ogni altra cosa. Ma la conduttrice, che è in pausa per il suo anno sabatico dalla tv, ha mostrato anche iricevuti per la festa dellae la letterina di, ha fatto commuovere ...

