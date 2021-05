Caterina Balivo: “Ho la cellulite e le smagliature” (Di lunedì 10 maggio 2021) Caterina Balivo si confida a Gente, dicendo di avere sulla pancia smagliature dalla prima gravidanza e di combattere da sempre contro la cellulite. Ma lo fa con leggerezza, invitando tutte ad accettarsi come si è. “A volte mi sarebbe piaciuto incontrare un’amica che mi dicesse: ‘Guarda che il tuo corpo dopo la gravidanza cambia e, forse, dopo due anni torna quasi come prima’. Oppure vivere con piena consapevolezza anche da ragazzina, quando volevo essere Brenda di Beverly Hills e poi Sophie Marceu. Allora magrezza e perfezione fisica erano requisiti indiscutibili. Per fortuna ora non più”. Poi aggiunge anche che: “In tv ho fatto le mie battaglie a favore del mondo curvy, perché le donne in media vestono una 44 non certo la 38 – precisa ancora al settimanale – Volevo un mondo migliore per me e sarei felice di ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 10 maggio 2021)si confida a Gente, dicendo di avere sulla panciadalla prima gravidanza e di combattere da sempre contro la. Ma lo fa con leggerezza, invitando tutte ad accettarsi come si è. “A volte mi sarebbe piaciuto incontrare un’amica che mi dicesse: ‘Guarda che il tuo corpo dopo la gravidanza cambia e, forse, dopo due anni torna quasi come prima’. Oppure vivere con piena consapevolezza anche da ragazzina, quando volevo essere Brenda di Beverly Hills e poi Sophie Marceu. Allora magrezza e perfezione fisica erano requisiti indiscutibili. Per fortuna ora non più”. Poi aggiunge anche che: “In tv ho fatto le mie battaglie a favore del mondo curvy, perché le donne in media vestono una 44 non certo la 38 – precisa ancora al settimanale – Volevo un mondo migliore per me e sarei felice di ...

