Catania, Tacopina: “Ho sempre voluto il club etneo per portarlo in Serie A. La Sigi..” (Di lunedì 10 maggio 2021) Parola a Joe Tacopina.Catania-Foggia, Baldini amareggiato: “Cè rammarico, nulla da rimproverare ai ragazzi”L'ex patron del Venezia ha voluto fare chiarezza ai microfoni di Itasportpress sul rebus societario etneo."Come sapete avevo un contratto con Sigi inizialmente per il closing a febbraio. Io ero pronto e avevo prodotto l'evidenza fondi, ma la Sigi non aveva ancora la rimodulazione del debito e tutto è saltato. Mi hanno chiesto una proroga di 30 e poi di 60 giorni fino al 26 aprile. La Sigi però non aveva ancora i documenti ufficiali e non ha rispettato l'ultimo termine che mi è stato dato. Molti non sanno che il piano di riduzione del debito deve essere approvato dal tribunale e senza questo documento non si può andare avanti. E come tempistica servono fino a 60 ... Leggi su mediagol (Di lunedì 10 maggio 2021) Parola a Joe-Foggia, Baldini amareggiato: “Cè rammarico, nulla da rimproverare ai ragazzi”L'ex patron del Venezia hafare chiarezza ai microfoni di Itasportpress sul rebus societario."Come sapete avevo un contratto coninizialmente per il closing a febbraio. Io ero pronto e avevo prodotto l'evidenza fondi, ma lanon aveva ancora la rimodulazione del debito e tutto è saltato. Mi hanno chiesto una proroga di 30 e poi di 60 giorni fino al 26 aprile. Laperò non aveva ancora i documenti ufficiali e non ha rispettato l'ultimo termine che mi è stato dato. Molti non sanno che il piano di riduzione del debito deve essere approvato dal tribunale e senza questo documento non si può andare avanti. E come tempistica servono fino a 60 ...

