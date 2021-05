Castellana Grotte: quindicenne accoltellato, denunciati due coetanei Polizia (Di lunedì 10 maggio 2021) Due adolescenti devono rispondere di lesioni aggravate e porto abusivo d’arma. La quale è un coltello con lama lunga sette centimetri, stando all’indagine della Polizia. Secondo l’accusa sono responsabili di avere accoltellato, per futili motivi, nella villa comunale di Castellana Grotte, un quindicenne poi recatosi all’ospedale di Putignano. L'articolo Castellana Grotte: quindicenne accoltellato, denunciati due coetanei <small class="subtitle">Polizia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 10 maggio 2021) Due adolescenti devono rispondere di lesioni aggravate e porto abusivo d’arma. La quale è un coltello con lama lunga sette centimetri, stando all’indagine della. Secondo l’accusa sono responsabili di avere, per futili motivi, nella villa comunale di, unpoi recatosi all’ospedale di Putignano. L'articolodue proviene da Noi Notizie..

