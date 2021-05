Caso Renzi-007 | Report rincara la dose | stasera parla la fonte che ha girato il video

(Di lunedì 10 maggio 2021) La vicenda sull’incontro tra Matteoe l’agente segreto Marco Mancini in un autogrill lo scorso 23 dicembre, documentato da unmostrato durante una puntata della trasmissione di(Rai3), non è ancora chiusa: questa sera la trasmissione presentata da Sigfrido Ranucci ha annunciato che manderà in onda l’intervista alla persona che hail filmato, un’insegnante, e al padre della, che quel giorno l’aveva costretta a una lunga sosta in autogrill per un malore. L’incontro con Mancini ha destato scalpore perché avvenuto proprio nei giorni in cuifaceva pressioni sull’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte affinché cedesse la delega ai servizi segreti, e a circa un mese dall’apertura ufficiale della crisi di governo che ha portato prima alle ...

...perché se si fosse tornati alle urne il suo partito (con un 2% risicato nelle intenzioni di voto) avrebbe corso addirittura il rischio di essere estromesso dal Parlamento? Anche in questo...'Sono a disposizione - ha scritto stamattinasu Twitter - per intervenire stasera in diretta a Report e commentare i servizi sapientemente tagliati dalla redazione. Sono certo che Ranucci mi ...L'ex premier rispedisce al mittente le accuse rivoltegli da Giuseppe Conte e ribadisce di non aver fatto crollare il precedente governo per mere questioni personali ...L'ex premier rispedisce al mittente le accuse rivoltegli da Giuseppe Conte e ribadisce di non aver fatto crollare il precedente governo per mere questioni personali ...