Caso Moro, Veltroni: "Il terrorismo fu usato da poteri marci" (Di lunedì 10 maggio 2021) ?"Non dico che Moro non sia stato cercato. Ma è chiaro che Moro libero faceva più paura di Moro morto" dice l'ex segretario del Pd in un'intervista a la Repubblica. "Non credo all'epoca si avesse percezione di tutti quei centri di potere occulto, uno Stato che aveva il marcio dentro" Leggi su rainews (Di lunedì 10 maggio 2021) ?"Non dico chenon sia stato cercato. Ma è chiaro chelibero faceva più paura dimorto" dice l'ex segretario del Pd in un'intervista a la Repubblica. "Non credo all'epoca si avesse percezione di tutti quei centri di potere occulto, uno Stato che aveva ilo dentro"

Advertising

marattin : Non ricordo un’intervista - come quella di @VeltroniWalter a @il_cappellini su @repubblica - in cui un politico di… - RaiNews : 'Non credo all'epoca si avesse percezione di tutti quei centri di potere occulto' - Cesare14931834 : RT @marattin: Non ricordo un’intervista - come quella di @VeltroniWalter a @il_cappellini su @repubblica - in cui un politico di rilievo ha… - PaoloCaioni : RT @marattin: Non ricordo un’intervista - come quella di @VeltroniWalter a @il_cappellini su @repubblica - in cui un politico di rilievo ha… - franco_sala : RT @riotta: Bravo @VeltroniWalter @repubblica con @il_cappellini a riconoscere quel che @GotorMiguel scrive da tempo, che la cosiddetta lin… -