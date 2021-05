Caso Grillo | un’amica della ragazza | “Mi mandò delle foto | aveva lividi su tutto il corpo”

(Di lunedì 10 maggio 2021) A Domenica Live è stata riportata la testimonianza di una amicagiovane che ha accusato Ciroe i suoi amici di averla stuprata, una notte di luglio del 2019, mentre era in vacanza in Sardegna. Video testimonianza “Quella notte midi lei allo specchio.suil. Uno sul costato, uno sulla coscia, uno sulla scapola. All’apparenza molto socievole con i ragazzi, ma in realtà fragile e suggestionabile. Si fanno un’opinione di lei sbarazzina, ma sbagliata. E’ unasolare, di buona famiglia, gentile ed educata con tutti. Non ha mai litigato con nessuno. E’ cresciuta in un ambiente molto protettivo, che l’ha resa un po’ troppo influenzabile”. Poi la ...

... nell'estate del 2019, fra i quali il figlio di Beppe. Una vicenda passata molto in sordina ... se ildovesse finire a processo. Comunque vada e da qualunque versante la si guardi, sulla ...'Anche Parvin, la moglie di, all'inizio diceva 'non sono io, si sta sbagliando' e tornando indietro, a proposito di contaminazioni fra politica e questa vicenda terribile di cronaca, sembrava ...E se per caso il Garante gli desse torto ricorrerà al tribunale ... elenco degli iscritti finché non arriveranno i famosi 450mila euro. Dall’altra Crimi, Grillo e Di Maio che hanno deciso di chiudere ..."E' molto arrabbiata con Roberta, che quella notte non ha fatto nulla per difenderla e per evitare che tutto ciò accadesse" ...