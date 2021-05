Caso Diasorin, Buffagni: “Indecente, in piena pandemia il presidente del Besta si preoccupava di fare soldi. Fontana e Moratti intervengano” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Mentre i cittadini lombardi stavano morendo, il presidente dell’Istituto Besta, insieme a un consigliere, si preoccupava di comprare le azioni della Diasorin grazie a informazioni privilegiate. Denunciare questo fatto non è giustizialismo, perché qui si parla di cose indecenti. Moratti e Fontana intervengano”. Sono le parole dell’ex viceministro all’Economia del Movimento 5 stelle, Stefano Buffagni, che in un videomessaggio chiede al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e alla vicepresidente, Letizia Moratti, che cosa intendano fare della vicenda che ha coinvolto il presidente dell’Ircc Policlinico San Matteo di Pavia, Alessandro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) “Mentre i cittadini lombardi stavano morendo, ildell’Istituto, insieme a un consigliere, sidi comprare le azioni dellagrazie a informazioni privilegiate. Denunciare questo fatto non è giustizialismo, perché qui si parla di cose indecenti.”. Sono le parole dell’ex viceministro all’Economia del Movimento 5 stelle, Stefano, che in un videomessaggio chiede aldella Regione Lombardia, Attilio, e alla vice, Letizia, che cosa intendanodella vicenda che ha coinvolto ildell’Ircc Policlinico San Matteo di Pavia, Alessandro ...

Advertising

fattoquotidiano : Caso Diasorin, Buffagni: “Indecente, in piena pandemia il presidente del Besta si preoccupava di fare soldi. Fontan… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Caso Diasorin, Buffagni: “Indecente, in piena pandemia il presidente del Besta si preoccupava di fare soldi. Fontana e… - RennaNietta : RT @fattoquotidiano: Caso Diasorin, Buffagni: “Indecente, in piena pandemia il presidente del Besta si preoccupava di fare soldi. Fontana e… - cdghietta : RT @fattoquotidiano: Caso Diasorin, Buffagni: “Indecente, in piena pandemia il presidente del Besta si preoccupava di fare soldi. Fontana e… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Caso Diasorin, Buffagni: “Indecente, in piena pandemia il presidente del Besta si preoccupava di fare soldi. Fontana e… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Diasorin Borsa di Milano, guida al Ftse Mib A questo si aggiunge poi il fatto che un'azienda non può rappresentare, in alcun caso, oltre il 15% ... Banca Generali (dicembre 2019), Nexi (giugno 2019), Hera (Marzo 2019), Amplifon e Diasorin (...

L'Angolo del Trader: Diasorin, Stellantis e Unicredit Diasorin Bel progresso ieri per Diasorin +2,45% grazie alle indiscrezioni di stampa relative a possibili offerte separate dei fondi ... In caso di successo, ovvero con una perentoria rottura di 9,50, si ...

Caso Diasorin, Buffagni: “Indecente, in piena pandemia il presidente del Besta si preoccupava di fare… Il Fatto Quotidiano M5S, mozione urgente sul caso Diasorin «Venturi va rimosso» pavia Rimuovere Alessandro Venturi dalla presidenza del cda del San Matteo. A chiederlo, con una mozione urgente, è il consigliere regionale del M5S Gregorio Mammì, che chiede alla giunta regionale di ...

Covid, effetti su industria e servizi, Eni e Diasorin buy? L'Area Studi Mediobanca ha analizzato l'impatto della pandemia su 27 società industriali e di servizi del Ftse Mib. Ecco i titoli che hanno retto meglio ...

A questo si aggiunge poi il fatto che un'azienda non può rappresentare, in alcun, oltre il 15% ... Banca Generali (dicembre 2019), Nexi (giugno 2019), Hera (Marzo 2019), Amplifon e(...Bel progresso ieri per+2,45% grazie alle indiscrezioni di stampa relative a possibili offerte separate dei fondi ... Indi successo, ovvero con una perentoria rottura di 9,50, si ...pavia Rimuovere Alessandro Venturi dalla presidenza del cda del San Matteo. A chiederlo, con una mozione urgente, è il consigliere regionale del M5S Gregorio Mammì, che chiede alla giunta regionale di ...L'Area Studi Mediobanca ha analizzato l'impatto della pandemia su 27 società industriali e di servizi del Ftse Mib. Ecco i titoli che hanno retto meglio ...