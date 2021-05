Cashback | scatta la squalifica | ecco come stanno le cose

(Di lunedì 10 maggio 2021)capire chi vieneto dal sistema? Occhio al meccanismo. Signora che volge la carta di credito all’operatore – Getty ImagesIl sistemasta continuando a pieno regime e a fine Giugno 2021 si scopriranno i vincitori dopo il primo semestre. Infatti, nonostante fosse stato istituito da Dicembre 2020, il conteggio per entrare nella classifica ufficiale è partito ufficialmente a Gennaio del nuovo anno. Questa piattaforma ha avuto un successo clamoroso andando contro tutte le aspettative. Il motivo è semplice. La crisi economica ha colpito tutti e un rimborso è sempre molto gradito per recuperare un minimo sulle spese effettuate. Si ricordi che gli italiani che partecipano possono accedere al rimborso del 10% se si fanno più di cinquanta operazioni elettroniche con la propria ...

Dall'app IO, cliccando sulla casella che indica "La tua posizione", è possibile sapere quante transazioni ha fatto la persona che ora occupa l'ultimo posto nella classifica del Super Cashback: ben 340 ...
Cashback, attenzione: scatta l'allarme tra gli utenti ora che si è a ridosso del traguardo. Questa mossa può comportare la squalifica?