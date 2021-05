Case ad 1 euro in Sicilia, la soluzione per le tue vacanze al mare (Di lunedì 10 maggio 2021) La Sicilia sarà certamente una delle destinazioni più gettonate per le imminenti vacanze estive, ma terminati i mesi caldi, molti paesini della splendida isola potrebbero avere qualche nuovo cittadino in più, grazie all’iniziativa ‘Case ad 1 euro’. Sicilia, Case a 1 euro: l’occasione da non perdere Anche Castiglione di Sicilia, che fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia, ha preso parte alla massiccia opera di rilancio della zona mettendo a disposizione Case praticamente al costo di un caffè. Anche la CNN si è interessata alla città Siciliana che a lungo è stata un potente feudo e un avamposto fondamentale per la protezione della Trinacria sotto Federico II. LEGGI ANCHE: — Controllate le vostre ... Leggi su funweek (Di lunedì 10 maggio 2021) Lasarà certamente una delle destinazioni più gettonate per le imminentiestive, ma terminati i mesi caldi, molti paesini della splendida isola potrebbero avere qualche nuovo cittadino in più, grazie all’iniziativa ‘ad 1’.a 1: l’occasione da non perdere Anche Castiglione di, che fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia, ha preso parte alla massiccia opera di rilancio della zona mettendo a disposizionepraticamente al costo di un caffè. Anche la CNN si è interessata alla cittàna che a lungo è stata un potente feudo e un avamposto fondamentale per la protezione della Trinacria sotto Federico II. LEGGI ANCHE: — Controllate le vostre ...

