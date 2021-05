Cartabia: “Sulla durata dei processi il governo si gioca tutto il Recovery. La prescrizione frusta la domanda di giustizia delle vittime” (Di lunedì 10 maggio 2021) È Sulla giustizia che l’Italia si gioca tutti i soldi del Recovery. E giustizia vuol dire essenzialmente una cosa: riformare i processi per farli durare di meno. In palio ci sono quasi 200 miliardi di fondi europei. È un avvertimento in piena regola quello lanciato da Marta Cartabia ai parlamentari che fanno parte della commissione giustizia. Nei giorni in cui Matteo Salvini annuncia di voler raccogliere le firme con i radicali per un referendum che tra le altre cose abolisca la legge Severino – perché, sostiene il leader della Lega, “con Pd e 5 Stelle non farà mai una riforma della giustizia” – la guardasigilli ha deciso di mettere pressione alla maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi. Un incontro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Èche l’Italia situtti i soldi del. Evuol dire essenzialmente una cosa: riformare iper farli durare di meno. In palio ci sono quasi 200 miliardi di fondi europei. È un avvertimento in piena regola quello lanciato da Martaai parlamentari che fanno parte della commissione. Nei giorni in cui Matteo Salvini annuncia di voler raccogliere le firme con i radicali per un referendum che tra le altre cose abolisca la legge Severino – perché, sostiene il leader della Lega, “con Pd e 5 Stelle non farà mai una riforma della” – la guardasigilli ha deciso di mettere pressione alla maggioranza che sostiene ildi Mario Draghi. Un incontro ...

