Cara Meloni | siamo sicuri che i valori della Russia di Putin siano quelli europei?

(Di lunedì 10 maggio 2021) Va dato atto a Giorgiadi essere stata chiara, in una pagina del suo libro in uscita domani per Rizzoli, opportunamente anticipata da La Stampa, sulla collocazione internazionale dell’Italia che vuole il suo partito. E non si può non condividere la scelta atlantista netta, non così pacifica nella destra di un tempo venata da non irrilevanti coloriture anti-americane e anti- capitalistiche. Abbastanza ragionevole e di buon senso è anche, per un partito conservatore, criticare, come lafa, l’America democratica di Joe Biden, prendendo come punto di riferimento non Donald Trump ma le idee dei “settantacinque milioni di elettori che a novembre lo hanno votato” e che non sono tutti “degli esaltati con le corna e la pelliccia di bisonte”. I problemi per un liberale sorgono però a proposito del giudizio che la leader di fratelli d’Italia dà ...