"Caos Juve: Pirlo, esonero imminente". Indiscrezione-terremoto in panchina: rabbia Elkann su Agnelli, chi arriva (Di lunedì 10 maggio 2021) Non si dimette, Andrea Pirlo, ma Andrea Agnelli potrebbe esonerarlo tra poche ore. La sconfitta della Juventus per 3-0 contro il Milan, in casa, segna il punto più basso della stagione e degli ultimi 10 anni di storia bianconera: la Signora non si trovava fuori dalla zona Champions nel girone di ritorno dal 2011, ultimo anno prima del dominio. Secondo il quotidiano torinese La Stampa, a 3 giornate dalla fine, a -1 dal Napoli quarto ma con una situazione psico-fisica devastata, i dirigenti bianconeri potrebbero tentare il colpo della disperazione: via Pirlo, dentro il suo vice Igor Tudor, già dalla sfida di mercoledì contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Di sicuro, invece, Pirlo non ci sarà la prossima stagione, anche se il suo contratto scade il 30 giugno 2022. "Avevo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Non si dimette, Andrea, ma Andreapotrebbe esonerarlo tra poche ore. La sconfitta dellantus per 3-0 contro il Milan, in casa, segna il punto più basso della stagione e degli ultimi 10 anni di storia bianconera: la Signora non si trovava fuori dalla zona Champions nel girone di ritorno dal 2011, ultimo anno prima del dominio. Secondo il quotidiano torinese La Stampa, a 3 giornate dalla fine, a -1 dal Napoli quarto ma con una situazione psico-fisica devastata, i dirigenti bianconeri potrebbero tentare il colpo della disperazione: via, dentro il suo vice Igor Tudor, già dalla sfida di mercoledì contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Di sicuro, invece,non ci sarà la prossima stagione, anche se il suo contratto scade il 30 giugno 2022. "Avevo ...

Ultime Notizie dalla rete : Caos Juve Juve - Milan: è la notte di Donnarumma, tra Champions e futuro Quella che Juve e Milan si giocano in novanta minuti, tra il caos Superlega e introiti che farebbero la differenza non solo per il futuro di tanti, da Pirlo e Ronaldo fino ad arrivare a Donnarumma. ...

Caos stipendi Inter, per Ziliani la Juve ha fatto peggio Con l' Inter nell'occhio del ciclone, anche i conti della Juve non sembrano così trasparenti: "Non hanno ridotto assolutamente niente - commenta Alessandro - Hanno spalmato in esercizi successivi, ...

Juventus, analisi di una crisi che parte dal 2019 La Juventus sta attraversando una crisi a livello tecnico e societario che non si vedeva da anni. Qual è stata la causa di tutto?

