Canottaggio | Qualificazioni olimpiche | gli equipaggi dell’Italia a caccia del pass per Tokyo 2021 a Lucerna

(Di lunedì 10 maggio 2021) Da sabato 15 a lunedì 17 maggio a, in Svizzera, saranno messi in palio gli ultimiper i Giochi nelin occasione della regata finale di qualificazione olimpica: saranno 3 gliimpegnati, con gli azzurri schiereranno il doppio senior maschile, il quattro senza senior femminile e l’otto senior maschile. L’Italia, che ai Mondiali 2019 ha portato ai Giochi 9, dunque, rinuncia a tentare la qualifica nel singolo senior femminile e nell’otto senior femminile. LA COMPOSIZIONE DEGLISul Rotsee ci sarannoda 49 Paesi in gara per gli ultimiin palio, due per ciascuna specialità: per l’Italia il doppio maschile sarà composto da Luca ...

lariano momento clou per il remo nostrano tra Meeting eolimpiche.lariano l'atleta della Canottieri Lario dal 15 al 17 maggio in gara a Lucerna con il 4 senza femminile dell'Italia E' un momento clou per illariano.