Cannavaro, prima dose del vaccino cinese anti Covid - 19 (Di lunedì 10 maggio 2021) CANTON (Cina) - Fabio Cannavaro , che sta allenando la squadra cinese de l Guangzhou FC , club della Chinese Super League (CSL), si è sottoposto oggi all'inoculazione di una dose del vaccino cinese ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 10 maggio 2021) CANTON (Cina) - Fabio, che sta allenando la squadrade l Guangzhou FC , club della Chinese Super League (CSL), si è sottoposto oggi all'inoculazione di unadel...

Advertising

sportli26181512 : Cannavaro, prima dose del vaccino cinese anti Covid-19: L'ex capitano della Nazionale ora allenatore del Guangzhou… - Matador1337 : @pap1pap Ma infatti la domanda nasce proprio dal ruolo extra, vedi prima opzione. Il fatto è che anche Cannavaro ha… - Barone76972985 : @ParticipioPart @3cuori1ohana @JackGemma1 @AFCAjax Ma le flebo prima della partita non se le faceva il vostro conci… - NapoliVertical : @Labuena0nda @ZZiliani Prima della Juve il Milan di Ibrahimovic Cassano & co ebbe bisogno degli stessi aiutini addi… - iojuventino : @RobertoRenga Io so per certo invece di “cosa abbiamo contro la Juve? Beh recupera qualcosa di vecchio”. Uscirono i… -