Campania, centri commerciali: domani scatta la chiusura per protesta (Di lunedì 10 maggio 2021) Grande serrata dei centri commerciali della Campania per chiedere di riaprire nel week-end. domani, martedì 11 maggio 2021, chiuderanno i battenti in segno di protesta per un quarto d'ora, dalle 11,00 alle 11,15, al fine di sensibilizzare le istituzioni. Tra gli aderenti anche Conad, La Birreria di Miano e Centro Campania. "Chiudiamo perché vogliamo aprire", L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

