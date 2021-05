Campagna vaccinale: al via le prenotazioni per gli over 50 (Di lunedì 10 maggio 2021) Parte la Campagna vaccinale per gli over 50. Da oggi, potranno accedere alle prenotazioni i cittadini appartenenti la fascia d’età compresa tra i 50 e i 59 anni. Eppure diverse regioni hanno deciso di giocare d’anticipo e restringere i tempi Prosegue, a ritmo incessante, la Campagna vaccinale per il vaccino anti-Covid. Da oggi, lunedì 10 Maggio, si possono prenotare i cittadini over 50, ovvero fino ai nati nel 1971. Questa apertura è avvenuta in seguito al buon andamento della Campagna vaccinale relativo alle categorie più a rischio a cui era stata data la massima priorità, gli over 80 e le persone fragili, e proseguirà in maniera graduale. La precedenza verrà comunque data alle persone affette da patologie o ... Leggi su zon (Di lunedì 10 maggio 2021) Parte laper gli50. Da oggi, potranno accedere allei cittadini appartenenti la fascia d’età compresa tra i 50 e i 59 anni. Eppure diverse regioni hanno deciso di giocare d’anticipo e restringere i tempi Prosegue, a ritmo incessante, laper il vaccino anti-Covid. Da oggi, lunedì 10 Maggio, si possono prenotare i cittadini50, ovvero fino ai nati nel 1971. Questa apertura è avvenuta in seguito al buon andamento dellarelativo alle categorie più a rischio a cui era stata data la massima priorità, gli80 e le persone fragili, e proseguirà in maniera graduale. La precedenza verrà comunque data alle persone affette da patologie o ...

