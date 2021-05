Cambiamo-Udc: per centrodestra auspicabile Bertolaso candidato (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “Guido Bertolaso candidato sindaco del centrodestra in vista delle elezioni amministrative di Roma e’ certamente una proposta autorevole, su cui siamo pienamente disponibili. La Capitale ha bisogno di un primo cittadino in grado di renderla competitiva con le grandi metropoli europee e, a nostro giudizio, Bertolaso rappresenta una candidatura assolutamente credibile e forte.” “Nell’auspicio che Bertolaso decida davvero di mettersi a disposizione della comunita’ capitolina e che il centrodestra lavori per una coalizione unitaria e ampia in tempi rapidi e concreti, noi confermiamo la nostra disponibilita’ al dialogo e al confronto democratico.” “Come annunciato nei giorni scorsi, peraltro, insieme agli amici del Pli, di Cantiere Italia, partito Roma nord e lista Civica per Roma, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “Guidosindaco delin vista delle elezioni amministrative di Roma e’ certamente una proposta autorevole, su cui siamo pienamente disponibili. La Capitale ha bisogno di un primo cittadino in grado di renderla competitiva con le grandi metropoli europee e, a nostro giudizio,rappresenta una candidatura assolutamente credibile e forte.” “Nell’auspicio chedecida davvero di mettersi a disposizione della comunita’ capitolina e che illavori per una coalizione unitaria e ampia in tempi rapidi e concreti, noi confermiamo la nostra disponibilita’ al dialogo e al confronto democratico.” “Come annunciato nei giorni scorsi, peraltro, insieme agli amici del Pli, di Cantiere Italia, partito Roma nord e lista Civica per Roma, ...

