“Calenda sarebbe un buon candidato per Roma ma il centrodestra non lo sceglierà” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Calenda è sicuramente un candidato di rottura e di alto profilo, mi ricorda un po’ il Marchini alla prima maniera”. Sono pochi i Romani che hanno dimenticato quei grandi cartelloni che tappezzarono per settimane la Capitale. La cartina della città disegnata in rosso a formare un cuore e la scritta inequivocabile “Roma ti amo”. Alfio Marchini, imprenditore Romano con ambizioni da sindaco, non ha mai vinto, ma lui e Alessandro Onorato per due volte sono entrati in Aula Giulio Cesare come consiglieri. Oggi Onorato ricorda la prima solitaria, ma decisa, candidatura e si lascia andare a un paragone: “Come Alfio nel 2013 anche Calenda oggi è al di fuori delle logiche dei grandi partiti e sogna soltanto di mettere la propria competenza al servizio della città. Marchini non fu ascoltato e ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) “è sicuramente undi rottura e di alto profilo, mi ricorda un po’ il Marchini alla prima maniera”. Sono pochi ini che hanno dimenticato quei grandi cartelloni che tappezzarono per settimane la Capitale. La cartina della città disegnata in rosso a formare un cuore e la scritta inequivocabile “ti amo”. Alfio Marchini, imprenditoreno con ambizioni da sindaco, non ha mai vinto, ma lui e Alessandro Onorato per due volte sono entrati in Aula Giulio Cesare come consiglieri. Oggi Onorato ricorda la prima solitaria, ma decisa, candidatura e si lascia andare a un paragone: “Come Alfio nel 2013 ancheoggi è al di fuori delle logiche dei grandi partiti e sogna soltanto di mettere la propria competenza al servizio della città. Marchini non fu ascoltato e ...

