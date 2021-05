Calciomercato Milan – Wolfsburg | tripletta dell’obiettivo Brekalo | VIDEO

Advertising

Gazzetta_it : #Sarri spiazzato da #Mou alla Roma. Spunta l’idea Milan - ferrante_pie : RT @Gazzetta_it: #Donnarumma e #Milan una notte per ritrovarsi: la #Juve sembra più lontana. E sotto traccia... - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Donnarumma e #Milan una notte per ritrovarsi: la #Juve sembra più lontana. E sotto traccia... - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Donnarumma e #Milan una notte per ritrovarsi: la #Juve sembra più lontana. E sotto traccia... - LukeFenek : RT @la_rossonera: ????? Emil Roback rinnova il suo contratto con il Milan fino al 2026. Ad annunciarlo attraverso un post su Instagram l’age… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Calciomercato.com

... ma per tutta risposta gli era arrivata la richiesta di non giocare allo Stadium in assenza di un'estensione contrattuale col. Pretesa irricevibile per lui, per Pioli e per il club, che ...Commenta per primo La Juventus cade anche in Borsa dopo la disfatta interna contro il: il ko con i rossoneri, che mette a rischio la qualificazione alla prossima Champions League, fa perdere il 5,02%, il titolo vale ora 0,7005 euro . A pesare anche la conferma di Andrea Pirlo ...Aumenta la concorrenza per Serge Aurier. Il terzino ivoriano, tornato in orbita Milan, sarebbe finito nel mirino di Psg e Real Madrid. La valutazione che fa il Tottenham del giocatore è di circa 10 ...Il noto giornalista Marco Nosotti, contattato da MilanNews.it, si è espresso con entusiasmo sull'operato di Paolo Maldini nel ruolo di dirigente rossonero: “La ...