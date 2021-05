Calciomercato, duello Inter-Juve per Marcos Alonso. Le ultime (Di lunedì 10 maggio 2021) Conte mette nel mirino Marcos Alonso per la fascia sinistra dell’Inter. Lo spagnolo ex Fiorentina piace anche alla Juve Antonio Conte insiste per Marcos Alonso. A rilanciare la notizia è Sky Sports UK, che sottolinea come il terzino spagnolo resti sul taccuino del tecnico dell’Inter per la prossima stagione. Alonso, sul quale sarebbe vigile anche la Juventus, potrebbe lasciare il Chelsea per trovare maggiore spazio. Oltre all’ex Fiorentina, anche Emerson Palmieri sarebbe nei radar delle due big italiane. I DETTAGLI SU JuveNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Conte mette nel mirinoper la fascia sinistra dell’. Lo spagnolo ex Fiorentina piace anche allaAntonio Conte insiste per. A rilanciare la notizia è Sky Sports UK, che sottolinea come il terzino spagnolo resti sul taccuino del tecnico dell’per la prossima stagione., sul quale sarebbe vigile anche lantus, potrebbe lasciare il Chelsea per trovare maggiore spazio. Oltre all’ex Fiorentina, anche Emerson Palmieri sarebbe nei radar delle due big italiane. I DETTAGLI SUNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato duello Milan, le pagelle di CM: Diaz è un mago, che partita di Tomori. Pioli non sbaglia nulla Pioli 8 : stravince il duello con Pirlo: stupisce con la mossa Diaz, non sbaglia nemmeno i cambi. Una vittoria fantastica che è il giusto premio al percorso fatto con questo gruppo.

Speziamania: la squadra che sussurrava ai cavalli Sì, ci sono ancora diversi incroci e sfide, ma se le carte sono quaranta molto probabilmente la terza retrocessa uscirà da questo duello a distanza tra liguri e sanniti. Se lo Spezia ha dalla sua, ...

Calciomercato Napoli, duello con l'Atletico per un gioiellino brasiliano Calcio News 24 Qui Benevento: il report dell’allenamento di oggi in ottica Dea La formazione di mister Inzaghi si è già messa al lavoro per preparare il duello di Bergamo con l’Atalanta Come riportato dal sito ufficiale del Benevento, nessuna sosta per i giallorossi in vista del ...

Calciomercato, duello Inter-Juve per Marcos Alonso. Le ultime Conte mette nel mirino Marcos Alonso per la fascia sinistra dell’Inter. Lo spagnolo ex Fiorentina piace anche alla Juve Antonio Conte insiste per Marcos Alonso. A rilanciare la notizia è Sky Sports UK ...

