Calcio: tris al Pescara e la Salernitana torna in Serie A (Di lunedì 10 maggio 2021) Pescara, 10 mag. – (Adnkronos) – Per la terza volta nella sua storia la Salernitana torna in Serie A. La squadra di Castori conquista la matematica certezza della promozione grazie al successo per 3-0 in trasferta sul già retrocesso Pescara nell'ultima giornata del campionato di Serie B. A decidere la sfida dell'Adriatico le reti nel secondo tempo di André Anderson al 22?, Tiago Casasola al 27? e Gennaro Tutino al 36?. In classifica i campani chiudono al secondo posto con 69 punti, 4 in meno dell'Empoli. Costrette ai playoff Monza e Lecce. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

