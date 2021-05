Calcio: Serie B, i risultati della 38/a giornata (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – I risultati della 38/a giornata di Serie B: Chievo-Ascoli 3-0; Cittadella-Venezia 1-1; Empoli-Lecce 2-1; Vicenza-Reggiana 2-1; Monza-Brescia 0-2; Pescara-Salernitana 0-3; Pisa-Entella 3-2; Pordenone-Cosenza 2-0; Reggina-Frosinone 0-4; Spal-Cremonese 1-0. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – I38/adiB: Chievo-Ascoli 3-0; Citta-Venezia 1-1; Empoli-Lecce 2-1; Vicenza-Reggiana 2-1; Monza-Brescia 0-2; Pescara-Salernitana 0-3; Pisa-Entella 3-2; Pordenone-Cosenza 2-0; Reggina-Frosinone 0-4; Spal-Cremonese 1-0. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

