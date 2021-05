Calcio | Moggi | ' Juve? Se vince sempre lo stesso non ci si diverte'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Sesserogli stessi che divertimento ci sarebbe". Lo ha detto Luciano, ex dirigente dellantus, all'Adnkronos a proposito della pesante sconfitta casalinga incassata ieri sera dai bianconeri contro il Milan. "Dispiace perché era una partita contro una diretta avversaria per la corsa Champions -ha proseguito- ma non dimentichiamo che laquest'anno ha già vinto la Supercoppa ed è in finale di Coppa Italia". Una stagione non del tutto da buttare per unache però secondo, "deve rifare la facciata, completando un centrocampo che non è andato benissimo e mettendo in campo giocatori come Cr7, quando sono in condizioni di esprimersi al meglio".