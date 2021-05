Calcio | Mastella | ‘un furto sportivo che grida vendetta | ci sentiamo offesi come città’

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Cicittà per questoche. Non è possibile decidere avendo già deciso di farci retrocedere. Una vergogna”. Questo il duro sfogo del Sindaco di Benevento, Clemente, su Facebook dopo lo scontro salvezza perso dal Benevento contro il Cagliari e in cui alle streghe è stato negato undi rigore. “A pensare male di fa peccato, ma assai spesso si indovina – ha incalzatomai Mazzoleni era nella cabina Var a Napoli ed oggi a Benevento? A Napoli, contro il Cagliari, annullò il gol a Osimhen, oggi ha annullato il rigore del Benevento”. Il Sindaco ha comunque ringraziato la squadra, sottolineato che tutta ...

e politica, è un binomio non nuovo cui si potrebbe assistere. Berlusconi docet ma prima di ... è indubbio che se decidesse di darsi alla politica calamiterebbe una barca di consensi e...Una partita di, pur se importante e decisiva, resta tale e non può scatenare simili ... Rigore negato al Benevento, l'ira dei: "Draghi riferisca in Parlamento" /2. Superlega: 9 dei 12 ...Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Ci sentiamo offesi come città per questo furto sportivo che grida vendetta. Non è possibile decidere avendo già deciso di farci retrocedere. Una vergogna". Questo il duro ...Il presidente dei sanniti, furioso dopo il rigore tolto al Var, ha attaccato pesantemente Mazzoleni: "Ammazza le squadre del Sud" ...