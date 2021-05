Calcio: Gravina replica a Vigorito, 'evitare logiche complottistiche' (Di lunedì 10 maggio 2021) Napoli, 10 mag. - (Adnkronos) - "Abbandonerei le logiche complottistiche che sono degne dei cartoni animati. Se c'è stato errore tecnico lo stabiliranno gli organi tecnici". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, interviene sul caso Mazzoleni-Benevento replicando al presidente del sanniti Vigorito. "Non esistono errori volontari ma solo errori come magari quello di Benevento -aggiunge il numero uno del Calcio italiano a margine di un evento a Napoli-. Ma non deve essere mai superato il limite del rispetto perché quelle di Vigorito sono solo delle fantasie. L'errore fa parte del Calcio. Si va avanti con la tecnologia". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Napoli, 10 mag. - (Adnkronos) - "Abbandonerei leche sono degne dei cartoni animati. Se c'è stato errore tecnico lo stabiliranno gli organi tecnici". Il presidente della Figc, Gabriele, interviene sul caso Mazzoleni-Beneventondo al presidente del sanniti. "Non esistono errori volontari ma solo errori come magari quello di Benevento -aggiunge il numero uno delitaliano a margine di un evento a Napoli-. Ma non deve essere mai superato il limite del rispetto perché quelle disono solo delle fantasie. L'errore fa parte del. Si va avanti con la tecnologia".

