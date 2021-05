Calcio, Gabriele Gravina sulla Super Lega: “Mi auguro di poter mediare tra l’Uefa e la Juventus” (Di lunedì 10 maggio 2021) La parola d’ordine è: mediazione. Il presidente della Figc Gabriele Gravina è stato chiaro ai microfoni di Radio Anch’io Sport sul progetto Super Lega che vede tra i club coinvolti la Juventus e il contenzioso con l’Uefa è decisamente aperto. “Pensare che la soluzione a questo momento di difficoltà del Calcio è solo aumentare i ricavi è un grande errore. Noi dobbiamo mettere sotto controllo i costi consentendo il rispetto della legge 91. Mi sono permesso di dire per la stagione 2021-22 di non Superare la soglia dei costi del 2020-21 e poi ipotizzare un abbattimento dei costi dal 10 al 20% all’anno per il 2022-23“, le considerazioni di Gravina. Dunque, è necessario rispettare le regole: “Chi non rispetta i principi a cui bisogna ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) La parola d’ordine è: mediazione. Il presidente della Figcè stato chiaro ai microfoni di Radio Anch’io Sport sul progettoche vede tra i club coinvolti lae il contenzioso conè decisamente aperto. “Pensare che la soluzione a questo momento di difficoltà delè solo aumentare i ricavi è un grande errore. Noi dobbiamo mettere sotto controllo i costi consentendo il rispetto della legge 91. Mi sono permesso di dire per la stagione 2021-22 di nonare la soglia dei costi del 2020-21 e poi ipotizzare un abbattimento dei costi dal 10 al 20% all’anno per il 2022-23“, le considerazioni di. Dunque, è necessario rispettare le regole: “Chi non rispetta i principi a cui bisogna ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gabriele Le Titane del futsal portano a casa tre punti faticosi, troppo Perugia per gli U17 ... le Titane proseguono la loro marcia a punteggio pieno in tandem con il Bagnolo Calcio a 5, come ... Allenatore: Gabriele Cellarosi. Arbitro 1: Ruben Tullio di Forlì. Arbitro 2: Luca Giurintano di ...

Gravina: 'Juve fuori dalla Serie A? Regole chiare' Gravina torna a parlare del caso SuperLega - Gabriele Gravina , presidente della FIGC , è intervenuto alla trasmissione di Radio Rai : 'Oggi il mondo del calcio ha raggiunto la soglia dei 5 miliardi di indebitamento, dobbiamo iniziare a mettere ...

Poco, ma buono - Gabriele Perico, il gregario felice Calcio Casteddu Calcio: Gravina replica a Vigorito, ‘evitare logiche complottistiche’ Napoli, 10 mag. – (Adnkronos) – “Abbandonerei le logiche complottistiche che sono degne dei cartoni animati. Se c’è stato errore tecnico lo stabiliranno gli organi tecnici”. Il presidente della Figc, ...

Crotone-Verona, l’arbitro sarà Luca Massimi Juan Luca Sacchi va al VAR, Alessio Berti e Gabriele Nuzzi saranno gli assistenti di linea È il signor Luca Massimi l’arbitro designato per Crotone–Verona, gara in programma giovedì allo Scida e valid ...

