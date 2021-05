Calcio: Champions League, finale City-Chelsea verso il trasloco da Istanbul al Portogallo (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – La finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea, in programma il prossimo 29 maggio, con ogni probabilità si disputerà in Portogallo e non a Istanbul, come inizialmente previsto. La decisione, secondo Sky Sport, dovrebbe essere annunciata nelle prossime ore dalla Uefa. Sembra sfumata definitivamente l’ipotesi Londra, a causa di problemi organizzativi sorti per portare la finale a Wembley. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – Laditra Manchester, in programma il prossimo 29 maggio, con ogni probabilità si disputerà ine non a, come inizialmente previsto. La decisione, secondo Sky Sport, dovrebbe essere annunciata nelle prossime ore dalla Uefa. Sembra sfumata definitivamente l’ipotesi Londra, a causa di problemi organizzativi sorti per portare laa Wembley. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

