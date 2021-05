Calcio | Benevento | ds Foggia squalificato fino al 25 maggio per offese ad arbitri

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A haal 25il direttore sportivo delPasqualeper “avere, al termine della gara con il Cagliari, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto all’Arbitro espressioni gravemente offensive; per avere, successivamente, nello spazio antistante gli spogliatoi degli Ufficiali di gara, rivolto epiteti gravemente ingiuriosi all’Arbitro e al Var, non percepiti dai medesimi soggetti (infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale); per avere infine, nel parcheggio interno dello stadio, men-tre gli Ufficiali di gara si accingevano a uscire, rivolto al Var, con atteggia-mento intimidatorio, reiterate frasi irriguardose”. Peranche una multa di 10.000 euro. L'articolo ...

Una decisione che ha portato al durissimo sfogo del presidente delVigorito nel post partita. In sei fermati per un turno Sono invece 6 i calciatori fermati " tutti per un turno " dal ...arrivata la reazione da parte dei tifosi deldopo la mancata assegnazione deldi rigore contro il Cagliaridi rigore? anzi no. Questa è stata la dinamica di ieri nel match trae Cagliari: l'arbitro Doveri lo ha ...Sei squalificati in Serie A, tutti per una giornata. Lo ha deciso il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, in base ai referti delle partite dello scorso fine settimana. I sei sono i laziali Pereira, ...Poco fa il sindaco di Benevento è intervenuto ai microfoni di una radio locale per rincarare la dose già piuttosto pesante nei confronti del direttore di gara Non si ferma, Clemente Mastella. Tutt’alt ...