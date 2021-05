Cagliari Fiorentina (probabili formazioni e Tv) (Di lunedì 10 maggio 2021) Gara valida per la trentaseiesima giornata della Serie A 20/21. Siamo alle battute finali di questo ennesimo campionato e questa sfida è l’ennesimo incrocio salvezza. Cagliari Fiorentina si giocherà mercoledì 12 maggio alle ore 18,30 presso lo stadio Sardegna Arena di Cagliari. Come arrivano le squadre? Momento buono per entrambe le contendenti. I sardi hanno vinto tra le polemiche contro il Benevento fuori casa con il risultato di 1-3. Prestazione importante per gli uomini di Semplici, che ora sono fuori dalla zona rossa della salvezza con un distacco di quattro punti proprio dai sanniti. I sardi hanno svoltato nell’ultimo periodo, portando a casa tredici punti nelle ultime cinque uscite. La salvezza ora è davvero vicina. La Fiorentina ha vinto contro la Lazio grazie ad una doppietta del solito Vlahovic. Tre ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021) Gara valida per la trentaseiesima giornata della Serie A 20/21. Siamo alle battute finali di questo ennesimo campionato e questa sfida è l’ennesimo incrocio salvezza.si giocherà mercoledì 12 maggio alle ore 18,30 presso lo stadio Sardegna Arena di. Come arrivano le squadre? Momento buono per entrambe le contendenti. I sardi hanno vinto tra le polemiche contro il Benevento fuori casa con il risultato di 1-3. Prestazione importante per gli uomini di Semplici, che ora sono fuori dalla zona rossa della salvezza con un distacco di quattro punti proprio dai sanniti. I sardi hanno svoltato nell’ultimo periodo, portando a casa tredici punti nelle ultime cinque uscite. La salvezza ora è davvero vicina. Laha vinto contro la Lazio grazie ad una doppietta del solito Vlahovic. Tre ...

Advertising

CentotrentunoC : #Cagliari ?? Rossoblù già al lavoro per il turno infrasettimanale contro la #Fiorentina, l'unico assente potrebbe e… - enrigoletto : @Andrea842631710 78 non li puoi fare... Comunque il Milan non è già dentro, ha tre partite delicate. Perché Torino… - esistenzialinte : @MarSnaaaa E chi si agita... comunque più tifosi di Fiorentina, Bologna, Samp e Genoa mi sembra un pelino esagerato… - MarSnaaaa : @esistenzialinte Ha piú tifosi di parma fiorentina,bologna, genoa, samp, verona, cagliari e torino allo stadio, ava… - infobetting : Cagliari-Fiorentina (12 maggio ore 18:30): formazioni, quote, pronostici -