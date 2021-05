Buoni fruttiferi Poste Italiane | gli interessi maggio 2021

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 10 maggio 2021) Idisono un argomento ben conosciuto dai risparmiatori italiani. D’altronde, come indicato nel sito web ufficiale disi tratta di prodotti di investimento finanziario convenienti, poichè non comportano costi né commissioni di collocamento e di rimborso, e danno altresì diritto ad una tassazione agevolata. Gli interessati però potrebbero domandarsi: quali sono gliche danno ipostali a? Ebbene, sono in tanti i risparmiatori che se lo chiedono. La risposta non è difficile da dare, in ogni caso. Infatti, si tratta comunque di rendimenti non troppo alti, in ragione della rimodulazione al ribasso ...