Buongiorno mamma cambia giorno: la mossa Mediaset (Di lunedì 10 maggio 2021) La Rai gioca in anticipo con una novità nella programmazione del mercoledì sera e Mediaset risponde. Contro l’ennesima replica di Montalbano, nonostante il commissario non faccia più paura come prima, Canale 5 cambia il palinsesto. La terza puntata di Buongiorno mamma non andrà in onda come previsto il 12 maggio 2021 ma si sposta a domani sera. Una decisione inevitabile di fronte alla scelta della Rai di cambiare le carte in tavola. Ma facciamo un passettino indietro per cercare di capire che cosa è successo nelle ultime due settimane per poi arrivare a questi cambiamenti nel palinsesto di Rai 1 e Canale 5. Rai 3 sorpassa Rai 1 e Ulisse crolla Il caso Denise Pipitone e le ultime notizie dalla Sicilia, con tanto di ispezione colpo di scena a Mazara del Vallo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 10 maggio 2021) La Rai gioca in anticipo con una novità nella programmazione del mercoledì sera erisponde. Contro l’ennesima replica di Montalbano, nonostante il commissario non faccia più paura come prima, Canale 5il palinsesto. La terza puntata dinon andrà in onda come previsto il 12 maggio 2021 ma si sposta a domani sera. Una decisione inevitabile di fronte alla scelta della Rai dire le carte in tavola. Ma facciamo un passettino indietro per cercare di capire che cosa è successo nelle ultime due settimane per poi arrivare a questimenti nel palinsesto di Rai 1 e Canale 5. Rai 3 sorpassa Rai 1 e Ulisse crolla Il caso Denise Pipitone e le ultime notizie dalla Sicilia, con tanto di ispezione colpo di scena a Mazara del Vallo ...

