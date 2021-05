Buongiorno | mamma! | anticipazioni 11 maggio | cambia la programmazione

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 10 maggio 2021)la miniserie in sei serate di Mediasetla suaa cominciare dalla quarta puntata. Infatti, il prossimo appuntamento con le vicissitudini della famiglia Borghi, andranno in onda in prima serata su Canale 5 martedì 11, anziché mercoledì 12. Uno spostamento deciso da Mediaset per evitare il confronto con ladi Rai 1, che questa settimana proporrà mercoledì un episodio del Commissario Montalbano, capace sempre di raccogliere ottimi ascolti, anche quando si tratta di repliche. Lo spostamento al martedì proseguirà anche nella prossima settimana, per evitare il confronto, questa volta, con la finale di Coppa Italia di calcio tra Juventus e Atalanta, che andrà in diretta su Rai 1. Guido scopre la vera identità di Agata Con la ...