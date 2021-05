Bundesliga: il Bayern Monaco è campione di Germania. Il Dortmund sale al quarto posto (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Bayern Monaco è campione di Germania per la nona stagione consecutiva. I bavaresi guidati da Hansi Flick hanno demolito il Borussia Moenchengladbach per 6 - 0 e hanno conquistato aritmeticamente il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Ildiper la nona stagione consecutiva. I bavaresi guidati da Hansi Flick hanno demolito il Borussia Moenchengladbach per 6 - 0 e hanno conquistato aritmeticamente il ...

Advertising

GoalItalia : 30 titoli per il Bayern Monaco ?? 5 per il Borussia Dortmund ?? Il 'leggero' divario in #Bundesliga ?? - infoitsport : Il punto della Bundesliga - Bayern Monaco campione per la nona volta di fila, Lipsia rimane secondo - pinksoccer024 : #Bundesliga, termina in parità la supersfida tra @VfL_Frauen e @FCBfrauen , che lascia immutata la distanza tra le… - Deretou90452489 : RT @GoalItalia: 30 titoli per il Bayern Monaco ?? 5 per il Borussia Dortmund ?? Il 'leggero' divario in #Bundesliga ?? - Sport_Fair : Festa #Bayern in #Germania per la vittoria della #Bundesliga La polizia bavarese ironizza sui social… -