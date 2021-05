Brunetta | “Leale collaborazione tra Italia e Ungheria sui temi dello sviluppo e della ripresa”

(Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA – Il ministropubblica amministrazione, Renato(foto), ha ricevuto stamane a Palazzo Vidoni l’Ambasciatore diin, Adam Kovács. Al termineriunione,ha parlato di “un proficuo e cordiale incontro per unatrasui, cruciali per il futuro dell’Europa”. L'articolo L'Opinionista.

