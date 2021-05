Brando Giorgi ho rischiato di perdere la vista dall’occhio destro (Di lunedì 10 maggio 2021) A Domenica Live, Brando Giorgi, dopo l’intervento agli occhi per cui ha lasciato L’Isola dei Famosi, racconta cosa gli è accaduto: «Improvvisamente non vedevo più dall’occhio destro. Mi si è staccata la retina. L’operazione è durata un’ora e mezzo. Pensavo meno. Ero ancora adrenalinico. Ero nel mio bel monolocale in Honduras e dopo 48 ore Leggi su people24.myblog (Di lunedì 10 maggio 2021) A Domenica Live,, dopo l’intervento agli occhi per cui ha lasciato L’Isola dei Famosi, racconta cosa gli è accaduto: «Improvvisamente non vedevo più. Mi si è staccata la retina. L’operazione è durata un’ora e mezzo. Pensavo meno. Ero ancora adrenalinico. Ero nel mio bel monolocale in Honduras e dopo 48 ore

Advertising

Giuh_h : e quando Vera Gemma, Elisa Isoardi, Akash e Brando Giorgi DISTRUGGERANNO Valentina Mel0ni e Francesca Lodo comodame… - Giuh_h : Vera Gemma e Jedà in studio magari con Elisa Isoardi, Drusilla Gucci e Brando Giorgi, grazie Ilary, grazie Piersilv… - DonnaGlamour : Il dramma dell’attore: “Ho rischiato di perdere la vista” - infoitcultura : Brando Giorgi, dichiarazione choc: gelo in studio - katiadiluna16 : #brandogiorgi racconta per la prima volta in TV il suo incidente a #isola :ecco come sta #isoladeifamosi… -