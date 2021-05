Brando Giorgi dopo l’intervento: “Così ho rischiato di perdere la vista” (Di lunedì 10 maggio 2021) Brando Giorgi ha dovuto interrompere la sua esperienza all’Isola dei Famosi per sottoporsi ad un’operazione d’urgenza ad un occhio. A causa di un distacco della retina Brando Giorgi ha dovuto lasciare l’Honduras e rientrare in tutta fretta in Italia, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento al suo occhio destro. “Improvvisamente non vedevo più dall’occhio destro, avevo solo una fessura di luce dall’alto”, ha confessato a Domenica Live – dove si è presentato con degli occhiali scuri per via del delicato intervento da lui subito – e ha aggiunto: “Mi si è distaccata la retina in tre punti, nel giro di 48 ore mi sono ritrovato dal monolocale in Honduras al lettino della clinica. L’operazione è durata un’ora e mezza”. Brando GiorgiBrando ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 10 maggio 2021)ha dovuto interrompere la sua esperienza all’Isola dei Famosi per sottoporsi ad un’operazione d’urgenza ad un occhio. A causa di un distacco della retinaha dovuto lasciare l’Honduras e rientrare in tutta fretta in Italia, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento al suo occhio destro. “Improvvisamente non vedevo più dall’occhio destro, avevo solo una fessura di luce dall’alto”, ha confessato a Domenica Live – dove si è presentato con degli occhiali scuri per via del delicato intervento da lui subito – e ha aggiunto: “Mi si è distaccata la retina in tre punti, nel giro di 48 ore mi sono ritrovato dal monolocale in Honduras al lettino della clinica. L’operazione è durata un’ora e mezza”....

