Borsa, G Rent presenta comunicazione pre-ammissione su AIM (Di lunedì 10 maggio 2021) (TeleBorsa) – G Rent, proptech company attiva nel settore dell’hospitality di immobili di lusso, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alla quotazione delle azioni e dei Warrant sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese. Il range di prezzo indicativo è stato fissato tra un minimo di 2,9 euro e un massimo di 3,1 euro per azione. Per il percorso di quotazione in Borsa – la cui conclusione è prevista entro il mese di maggio – G Rent ha scelto Ambromobiliare SpA come Advisor Finanziario; Banca Finnat in qualità di Nomad e Global Coordinator; BDO Italia quale Advisor contabile e Nctm come consulente legale.“Compiamo un ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Tele) – G, proptech company attiva nel settore dell’hospitality di immobili di lusso, hato aItaliana ladi pre-, funzionale all’alla quotazione delle azioni e dei Warrant sul mercato AIM Italia, gestito daItaliana e dedicato alle piccole e medie imprese. Il range di prezzo indicativo è stato fissato tra un minimo di 2,9 euro e un massimo di 3,1 euro per azione. Per il percorso di quotazione in– la cui conclusione è prevista entro il mese di maggio – Gha scelto Ambromobiliare SpA come Advisor Finanziario; Banca Finnat in qualità di Nomad e Global Coordinator; BDO Italia quale Advisor contabile e Nctm come consulente legale.“Compiamo un ...

Advertising

amcaserodano : Gabetti short-rent avvia il roadshow per la quotazione all’Aim: Lo sbarco in Borsa è previsto entro fine maggio… - DividendProfit : Gabetti Short Rent, sbarco in Borsa su AIM Italia entro fine maggio - generalcasa : Gabetti short-rent avvia il roadshow per la quotazione all’Aim: Lo sbarco in Borsa è previsto entro fine maggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Rent Borsa, G Rent presenta comunicazione pre - ammissione su AIM Per il percorso di quotazione in Borsa " la cui conclusione è prevista entro il mese di maggio " G Rent ha scelto Ambromobiliare SpA come Advisor Finanziario; Banca Finnat in qualità di Nomad e ...

G Rent: presentata pre - ammissione ad Aim Italia, 2,9 - 3,1 euro range prezzo Entro fine maggio prevista fine processo quotazione . La societa' G Rent (gruppo Gabetti), attiva nel settore dell'hospitality di immobili di lusso, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre - ammissione per la quotazione delle azioni e dei warrant sul ...

Borsa, G Rent presenta comunicazione pre-ammissione su AIM Borsa Italiana Borsa, G Rent presenta comunicazione pre-ammissione su AIM (Teleborsa) – G Rent, proptech company attiva nel settore dell’hospitality di immobili di lusso, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale ...

Gabetti Short Rent: presentata domanda pre-ammissione all'Aim, range prezzo offerta tra 2,9-3,1 euro Gabetti Short Rent (G Rent) ha annunciato di avere presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all'ammissione alla quotazione delle azioni e dei Warrant sul mercato Aim ...

Per il percorso di quotazione in" la cui conclusione è prevista entro il mese di maggio " Gha scelto Ambromobiliare SpA come Advisor Finanziario; Banca Finnat in qualità di Nomad e ...Entro fine maggio prevista fine processo quotazione . La societa' G(gruppo Gabetti), attiva nel settore dell'hospitality di immobili di lusso, ha presentato aItaliana la comunicazione di pre - ammissione per la quotazione delle azioni e dei warrant sul ...(Teleborsa) – G Rent, proptech company attiva nel settore dell’hospitality di immobili di lusso, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale ...Gabetti Short Rent (G Rent) ha annunciato di avere presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all'ammissione alla quotazione delle azioni e dei Warrant sul mercato Aim ...