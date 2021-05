Bonus baby sitter, novità sui beneficiari: estesa la platea (Di lunedì 10 maggio 2021) novità in arrivo dal decreto Covid, approvato la scorsa settimana dal Senato, sul fronte congedi straordinari e Bonus baby sitter, in particolare sull’ampliamento della platea dei beneficiari e sulle modalità di fruizione. Le modifiche sono state inserite nella legge di conversione del Decreto Legge del 3 marzo 2021, numero 30 in merito alle misure di sostegno per lavoratori con figli minori. Tra le novità: la possibilità di fruizione ad ore, e non solo in forma giornaliera, del congedo straordinario riconosciuto in caso di sospensione dell’attività scolastica in presenza del figlio minore o in ipotesi di quarantena delle classi; l’estensione del Bonus baby sitter anche ai dipendenti della polizia locale e agli ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021)in arrivo dal decreto Covid, approvato la scorsa settimana dal Senato, sul fronte congedi straordinari e, in particolare sull’ampliamento delladeie sulle modalità di fruizione. Le modifiche sono state inserite nella legge di conversione del Decreto Legge del 3 marzo 2021, numero 30 in merito alle misure di sostegno per lavoratori con figli minori. Tra le: la possibilità di fruizione ad ore, e non solo in forma giornaliera, del congedo straordinario riconosciuto in caso di sospensione dell’attività scolastica in presenza del figlio minore o in ipotesi di quarantena delle classi; l’estensione delanche ai dipendenti della polizia locale e agli ...

